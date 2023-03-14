Україна зібрала сотні досьє на підозрюваних у воєнних злочинах – The Guardian

У справах фігурує понад 600 росіян, зокрема військових командирів.

Україна зібрала сотні досьє, у ких фігурують понад 600 росіян, зокрема військових командирів, яких підозрюють у воєнних злочинах під час розв’заної РФ повномасштабної війни. Про це повідомляє The Guardian. Газета розповіла, що українські прокурори відстежують докази воєнних злочинів росіян й збирають детальні дані про все військове командування рф. Схема з іменами та фото розміщена на величезній дошці, висота якої 1,5 метра, ширина — 4 метри. На ній — підозрювані: від сотень російських солдатів до міністра оборони сергія шойгу та диктатора володимира путіна.

"Ми почали наносити на карту російських командирів і генералів минулого року. І ми продовжуємо її оновлювати, тиждень за тижнем", — розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Серед підозрюваних — генерал-полковник михайло мізінцев, який керував тримісячною облогою Маріуполя, де, за даними української влади, росіяни вбили щонайменше 22 тисяч людей. Руйнування міста на Донеччині порівнюють з облогою Алеппо в Сирії, який перетворився на руїни після російських бомбардувань. Саме мізинцев командував там нальотами. Військові експерти припускають, що він частково використав цю тактику і в Маріуполі.

Також українські прокурори мають досьє командира 64-ї окремої мотострілецької бригади азатбека омурбекова. Ця бригада вчиняла звірства в Бучі Київської області, вбиваючи та ґвалтуючи мирних жителів. За даними Генштабу ЗСУ, вони втратила понад 90% особового складу.

Відповідальним за бомбардування Харківщини касетними боєприпасами вважають генерал-полковника олександра журавльова. А причетним до удару по багатоповерхівці в Дніпрі ракетою Х-22, унаслідок якого загинули 44 людини, полковника Олега Тімошина.