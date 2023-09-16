Україна змінила характер війни і рухається до перемоги – Роб Бауер

ЗСУ змогли вписати нову сторінку в історію воєн, її сили кожного дня просуваються вперед.

Союзники по НАТО будуть продовжувати допомагати Україні у цій війні за свободу і підтримуватимуть країну довгі роки після завершення російської агресії.

Про це на щорічній конференції НАТО заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Укрінформ.

"Разом ми захищаємо набагато більше ніж фізичну безпеку. Ми захищаємо свободу, демократію, і суверенне право держав та народів визначати власну долю… Кожного ми надаємо підтримку нашим українським братам і сестрам в одностроях. Вони воюють у війні безпрецедентного масштабу, у незвіданому доктринальному полі. Історичні книжки розкажуть, як Україна трансформувала сучасну війну. Вони (українці) рухаються вперед кожного дня, і кожен їх успіх, - це ще один крок до перемоги", - сказав Бауер.

За його словами, російські війська продовжують втрачати більше й більше позицій на тимчасово окупованих територіях, а сама рф страждає від економічного впливу санкцій і дипломатичної ізоляції. росія змушена співпрацювати із ненадійними міжнародними акторами та дедалі збільшувати власну залежність від них.

"російське керівництво все ще переконане, що воно зможе "перечекати" колективну рішучість українського народу та всіх, хто стоїть поряд з ним. росія готувалася до цієї конфронтації протягом років, і зараз вона вдається до заходів, що є важкими для економіки та для населення країни, щоб відновлювати свої військові спроможності", - додав адмірал.

Проте російська машина дезінформації продовжує спроби посіяти незгоду та розділ між Західними демократіями.

"путін хотів, щоб НАТО було розділеним, і здійснив всі можливі спроби для цього. Але ми зараз стоїмо поряд, більш об’єднані, ніж будь-коли. Ми об’єднані у переконанні, що верховенство права є однаковим для всіх, що конфлікти мають вирішувати через лінії зв’язку, а не на полі бою, і що право на самовизначення є невід’ємним. З першого й до останнього дня російської війни проти України, і також протягом багатьох й багатьох років після цього, ми будемо підтримувати Україну у її правомірному виборі на користь свободи й демократії. Ми будемо стояти поряд, щоб захистити все, що нам дорого", - підкреслив голова Військового комітету НАТО.

Роб Бауер нагадав, що після того, як Швеція завершить процес входження до НАТО, кількість військовослужбовців, що захищають Альянс, зросте до 3,5 мільйона. Разом вони бачитимуть те, чого не могли б побачити наодинці, і робитимуть те, чого не могли б зробити самотужки. Адмірал висловив повагу чоловікам та жінкам, які служать у збройних силах Альянсу, за їх професіоналізм, відданість та самопожертву.

Також учасники зустрічі вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих військовослужбовців, які віддали власне життя та здоров’я у боротьбі за свободу і демократію.