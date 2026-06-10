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Україна змінила правила війни: наддержави втрачають перевагу – WSJ

10 червня 2026, 08:59
Україна змінила правила війни: наддержави втрачають перевагу – WSJ
Фото: Генштаб ЗСУ
У сучасних війнах світові наддержави усвідомили, що вони не такі сильні, як їм здавалося.

Війна в Україні показала, що наддержави мають не таку вже й велику владу, як їм здавалося, а традиційні завойовницькі війни більше неможливі.

Про це пише The Wall Street Journal.

Незважаючи на величезну різницю у військовій потужності, Україні вдалося переломити хід війни, утримуючи лінію фронту та завдаючи дедалі болючіших ударів по центральних районах росії. Сучасні технології, зокрема безпілотники та дешеві високоточні ракети, вирівняли умови між малими державами та великими, які витрачають сотні мільярдів на армію.

"Той тип війни, який росія планувала в Україні, вторгнення та окупація, більше немислимий. Завоювати країну, коли її громадяни готові до боротьби, неможливо навіть за наявності значної переваги в силі", – зазначив міністр оборони Італії Гвідо Крозето. Начальник штабу оборони Нідерландів Онно Ейхельсхайм додав: "Якщо ви хочете чогось досягти, ви повинні досягти цього дуже, дуже швидко".

Китайський полковник у відставці Чжоу Бо зазначив, що головний висновок для Китаю, це запросити російських експертів для обміну досвідом у застосуванні безпілотників. "Китай є найбільшим виробником дронів, але ми не знаємо, як їх використовувати у військових цілях. Тільки країни, які застосовували безпілотники на полі бою, можуть розповісти, наскільки вони дійсно ефективні", – сказав він.

Сінгапурський вчений Білахарі Каусікан попередив, що на відміну від України, у Тайваню може не бути волі до опору, оскільки Китай підриває рішучість населення чинити опір. "Урок не в тому, що демократії допомагають іншим демократіям. Урок у тому, що українці допомогли собі самі, і інші люди потім були готові їм допомогти", – сказав він.

КитайвійнаТайваньбезпілотникиЗСУросія окупанти

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