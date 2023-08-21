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Україна змінила тактику контрнаступу – The Economist

21 серпня 2023, 08:41
Україна змінила тактику контрнаступу – The Economist
Джерело unian
Україна змінила тактику контрнаступу після перших його результатів у червні 2023 року.

Контрнаступ на початку літа потягнув за собою великі втрати, тож тепер акцент робиться на пригніченні ворога артилерією, безпілотниками та радіоелектронною боротьбою.

Про це пише видання The Economist.

"Ми більше не плануємо операції, які передбачають великі втрати. Зараз акцент робиться на приниженні ворога: артилерія, безпілотники, радіоелектронна боротьба і так далі", - каже неназваний співрозмовник видання.

Керівництво України особливо засмучено тим, що західна техніка досі не надійшла в обіцяній кількості, пише The Economist. Двозначність серед союзників щодо постачання новішої зброї та перспектива переобрання у США президентом Дональда Трампа наступного року "додали українцям тривоги".

З посиланням на джерела у Генштабі видання повідомляє, що Україна отримала лише 60 танків Leopard попри обіцяні сотні. Транспортних засобів для розмінування також особливо мало. 

"У нас просто немає ресурсів для лобових атак, про які нас закликає Захід", — наголошує співрозмовник.

Відсутність повітряного прикриття - ще одна складність. Джерело додає, що українська армія завжди усвідомлювала складність прориву російських мінно-вибухових загороджень і ліній оборони без переваги в повітрі. З цієї причини військове керівництво відкладало контрнаступ так довго, як тільки могло.

Після початку у червні, коли дві бригади, підготовлені на Заході, втратили на мінних полях надмірну кількість людей і техніки, первинні плани були скориговані. Відтоді Україна надала пріоритет збереженню своєї армії.

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