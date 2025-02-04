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Україна змінює хід війни масованими ударами дронів по рф – The Times

04 лютого 2025, 19:35
Україна змінює хід війни масованими ударами дронів по рф – The Times
Фото: www.ekathimerini.com
За даними видання, лише за останні дні було вражено газовий комплекс в Астрахані та НПЗ у Волгограді.
Українські військові здійснюють скоординовані атаки на російські авіабази, склади боєприпасів, нафтопереробні заводи та військові об’єкти, завдаючи значних втрат армії противника.
 
Про це пише The Times.
 
За даними видання, лише за останні дні було вражено газовий комплекс в Астрахані та НПЗ у Волгограді. Загалом із 30 найбільших нафтопереробних підприємств росії українські дрони вже атакували 20.
 
У 2022 році Україна могла виготовляти до п’яти дронівдальнього радіусу дії на місяць. Зараз – 500 на місяць. Про це виданню повідомив бригадний генерал Юрій Щиголь, який координує ці операції в складі Головного управління розвідки (ГУР). За його словами, за два роки Україна суттєво наростила темпи виробництва ударних БПЛА.
Щиголь також підкреслив, що постійні удари змушують росію відсувати свої авіабази все далі вглиб країни:
 
"У них не залишилося жодного діючого аеродрому в радіусі 300 км, звідки вони могли б атакувати Україну. Це не просто злітні смуги – знищено всю інфраструктуру: паливні склади, ремонтні бази, засоби обслуговування авіації", – додав він.
 
За даними The Times, українські військові використовують комплексний підхід – поєднуючи удари безпілотників з авіаційними та ракетними атаками, зокрема за допомогою американських HARM-88, британських Storm Shadow та HIMARS.
 
Президент Володимир Зеленський у своїх заявах наголосив на ефективності таких атак та відзначив військових 14-го полку БПЛА, які відіграють ключову роль у новій тактиці війни.

 

дронивійна в Україніросія окупанти

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