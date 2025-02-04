Україна змінює хід війни масованими ударами дронів по рф – The Times

За даними видання, лише за останні дні було вражено газовий комплекс в Астрахані та НПЗ у Волгограді.

Українські військові здійснюють скоординовані атаки на російські авіабази, склади боєприпасів, нафтопереробні заводи та військові об’єкти, завдаючи значних втрат армії противника.

Про це пише The Times.

За даними видання, лише за останні дні було вражено газовий комплекс в Астрахані та НПЗ у Волгограді. Загалом із 30 найбільших нафтопереробних підприємств росії українські дрони вже атакували 20.

У 2022 році Україна могла виготовляти до п’яти дронівдальнього радіусу дії на місяць. Зараз – 500 на місяць. Про це виданню повідомив бригадний генерал Юрій Щиголь, який координує ці операції в складі Головного управління розвідки (ГУР). За його словами, за два роки Україна суттєво наростила темпи виробництва ударних БПЛА.