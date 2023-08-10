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ПОЛІТИКА

Україна змогла повернути з росії вже 380 дітей

10 серпня 2023, 13:22
Україна змогла повернути з росії вже 380 дітей
Фото: з вільних джерел
Повних даних про вивезених дітей немає, тому що є тимчасово окуповані території, туди не допускають міжнародні організації.

Від початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути щойнайменше 380 дітей, яких незаконно вивезли до росії.

Про це в інтервʼю "Радіо Свобода" розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, до України повернули "десь приблизно 380 чи 383 діток".

Повних даних про вивезених дітей немає, тому що є тимчасово окуповані території, туди не допускають міжнародні організації. Однак, за словами Верещук, у росії перебувають щонайменше 4 тисячі українських дітей зі статусом, тобто діти позбавлені батьківського піклування і діти–сироти.

За офіційними даними української влади на 31 липня 2023 року, з 24 лютого 2022 року з України до росії депортували 19 546 дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно – коли батько, опікун чи свідок депортації дитини повідомив про неї Національному інформаційному бюро України.

Депортація українських дітей — один із воєнних злочинів росії, за це путін і дитяча омбудсмен рф Марія Львова-Бєлова отримали ордер на арешт.

Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських дітей.

27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію росії.

ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

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