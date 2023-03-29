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ПОЛІТИКА

Україна зможе отримувати більше електроенергії – ЄК

29 березня 2023, 16:34
Україна зможе отримувати більше електроенергії – ЄК
Тепер Україна зможе імпортувати до 850 МВт електроенергії із країн Євросоюзу у будь-який час.

Європейське енергооб’єднання ENTSO-E ухвалило рішення про подальше збільшення імпортних потужностей в Україну до 850 МВт з нинішніх 700 МВт.

Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон на пресконференції після засідання Енергетичної ради, повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Ми зустрілися з українським міністром енергетики Глущенком. Він був тут особисто, незважаючи на дуже складні обмеження на поїздки. Зі свого боку, ми підтвердили нашу непохитну підтримку Україні, а також обговорили конкретні шляхи продовження демонстрації нашої солідарності в найближчі місяці. Буквально сьогодні вранці ENTSO-E прийняла рішення про подальше збільшення імпортних потужностей до 850 МВт з нинішніх 700 МВт. Це лише один крок, але очевидно, що це прогрес", - заявила Сімсон.

Вона також поінформувала міністрів про план постачання сонячних панелей в Україну, щоб забезпечити електропостачання лікарень та інших об'єктів цивільної інфраструктури, "навіть якщо росії тимчасово вдалося зруйнувати деякі з'єднання з мережею".

Раніше повідомлялось, що Франція передала Україні 183 тонни енергетичного обладнання.

імпортЄврокомісіяелекроенергія

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