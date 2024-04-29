Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна зможе отримувати кошти на фінансування війни до 2028 року – Reuters

29 квітня 2024, 11:18
Україна зможе отримувати кошти на фінансування війни до 2028 року – Reuters
Фото: aktiv.com.ua
Київ отримав від Вашингтону життєво важливу військову допомогу в розмірі 61 млрд доларів.

Проте Україні все ще потрібен середньостроковий план фінансування, аби протистояти натиску росії, повідомляє Reuters.

На думку агенції Reuters, основне місце в плані фінансування має посісти залучення заморожених активів центрального банку москви для виплати компенсації за завдані війною збитки.

Американський пакет допомоги забезпечить Україну зброєю і боєприпасами приблизно до кінця 2025 року. Тому в цей же період в України знову може закінчитися зброя.

"Навіть якщо Джо Байдена переоберуть на посаду президента США в листопаді цього року, йому, можливо, буде важко домогтися від Конгресу виділення додаткових коштів. А якщо до Білого дому повернеться Дональд Трамп, американська підтримка України стане ще більш сумнівною, з огляду на те, що кандидат від республіканців раніше не виявляв готовності до оборони Києва", - пишуть журналісти. 

Видання вважає, що багаторічний план фінансування України мав би кілька переваг. Перш за все, він забезпечить певну страховку від політичних коливань США. Він також зміцнив би моральний дух українців і дав би західним виробникам зброї більше впевненості в нарощуванні виробництва.

Головний спосіб отримати кошти для України - це мобілізувати російські активи, заморожені західними країнами на початку війни, на суму 320 мільярдів доларів.

"Якщо країни гарантують виплату відсотків за активами протягом десяти років, вони зможуть зібрати від 30 до 40 млн євро. Хоча це і допоможе, але не змінить ситуацію, оскільки фінансуватиме Україну менше ніж пів року", - йдеться в статті.

В разі, якщо Україна отримає 320 млрд доларів - це буде зовсім інша справа.
"Це дозволить фінансувати війну щонайменше до кінця 2028 року. Якщо воюючі сторони припинять або заморозять конфлікт до цього часу, Україна зможе використати частину грошей на відновлення своєї економіки, яке, за оцінками Світового банку, обійдеться в 486 млрд доларів", - йдеться в матеріалі.

Європейські країни від початку повномасштабної війни в Україні заморозили більше 300 мільярдів доларів російських активів.

Наразі їх не вдалося конфіскувати через юридичні і репутаційні ризики.

Саме тому США і країни G7 розглядають кілька варіантів: передача доходів від російських активів Україні на купівлю озброєння, передача російських активів Україні як компенсації за вторгнення рф, використання заморожених активів росії як застави для надання кредитів Україні.

Раніше віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявляв, що 300 мільярдів доларів заморожених активів рф можуть бути використані як застава для кредитування України.

 
Україназаморожені кошти рф

Останні матеріали

Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Політика
Перегони на полі бою. росіяни хочуть захопити більше території, поки не дійшла американська допомога – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 12:35
Cуспільство
"Знищені" росіянами 4-5 разів повітряні сили України продовжують наносити ураження. росіяни кидають в бій всіх, кого можуть нашкребти – Том Купер
Переклад iPress – 29 квітня 2024, 00:12
Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Політика
Західним експертам варто зайнятися Шольцем – буде більше користі. росіяни продовжують просуватися на Захід від Авдіївки – Том Купер
Переклад iPress – 28 квітня 2024, 11:45
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ поки не вдалося вирішити кризу біля Очеретиного. Бомби УМПК і РСЗВ завдають втрат – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2024, 11:17
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 15:37
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Політика
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 11:27
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 16:07
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Політика
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 15:29
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється