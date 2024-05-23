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ПОЛІТИКА

Україна зможе перешкодити планам росії – ISW

23 травня 2024, 08:44
Україна зможе перешкодити планам росії – ISW
Аналітики вказують, що багато припущень кремля щодо очікуваних літніх наступальних дій, ймовірно, ґрунтувалися на ідеї, що ЗСУ зіткнуться з критичною нестачею зброї до червня.

Президент росії владімір путін не вірив, що Сполучені Штати Америки виділять Україні 61 мільярд доларів військової допомоги, тому рф буде змушена переглянути багато своїх планів щодо організації своїх літніх наступальних операцій.

Такою є оцінка американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що багато припущень кремля щодо очікуваних літніх наступальних дій, ймовірно, ґрунтувалися на ідеї, що ЗСУ зіткнуться з критичною нестачею зброї до червня, а продовження російських наступальних операцій до весни свідчить про те, що військове командування рф не вважало за потрібне накопичувати значно більше живої сили і озброєння на випадок, якщо українські військові будуть краще забезпечені до літа.

"Віра путіна в "обмежений" рівень підтримки України з боку США, ймовірно, призвела до того, що він розглядав постійні затримки з прийняттям додаткового законопроекту як відображення серйозної незгоди американців щодо допомоги Україні. кремль давно просуває інформаційні кампанії, спрямовані на спонукання Заходу до самостримування і значно активізував ці зусилля після того, як США відновили поставки зброї для ЗСУ", ‒ зазначили в ISW.

Також в Інституті вказують, що українські військові будуть краще забезпечені до того моменту, коли росія почне літній наступ, і, ймовірно, зможуть перешкодити окупантам досягти значних оперативних успіхів.

Водночас експерти додали, що Україні доведеться вирішувати постійні кадрові проблеми, щоб відновити свою надійну обороноздатність, зокрема докласти зусиль для створення нових бригад і ротації фронтових підрозділів для відпочинку.

"Знадобиться час, щоб ці українські зусилля принесли масштабні результати, і цього літа на окремих ділянках фронту ЗСУ можуть бути відносно недоукомплектовані", ‒ підсумували в ISW.

З початку травня росія почала спроби наступу у Харківській області. Окрім цього росіяни збільшили кількість атак по всій лінії фронту. За заявами президента Володимира Зеленського, наразі ЗСУ знищують окупантів у Харківській області.

Владімір ПутінзброяЗСУвійна в Україниросія загроза

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