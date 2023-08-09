Україна знайшла слабке місце росії у Чорному морі – британська розвідка

За даними розвідки, атаки показують, що операції дронів все більше стають важливою складовою сучасної морської війни.

Атаки українських дронів спрямовані проти найслабших ланок морських поставок Чорноморського флоту росії.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Як пише британська розвідка, 4 серпня 2023 року російський нафтовий танкер SIG був атакований і виведений з ладу поблизу Керченської протоки, ймовірно, безпілотним надводним апаратом.

"Це сталося через день після подібної атаки на десантний корабель "Оленегорський горняк" і через два дні після невдалої атаки на російські патрульні човни, коли вони, ймовірно, супроводжували російське судно Sparta IV", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що попри те що судна SIG та Sparta IV ходять під цивільними прапорами, вони вже довгий час мають контракти на перевезення пального та військового обладнання між росією та Сирією.

За даними розвідки Британії, атаки показують, що операції дронів все більше стають важливою складовою сучасної морської війни та можуть бути спрямовані проти найслабших ланок морських поставок росії.