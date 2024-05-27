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ПОЛІТИКА

Україна знайшла спосіб захистити танки Abrams від російських безпілотників

27 травня 2024, 16:37
Україна знайшла спосіб захистити танки Abrams від російських безпілотників
M1 Abrams, фото: The U.S. Army Acquisition Support Center
Танки Abrams погано захищені від ударів російських безпілотників.

Сполучені Штати передали Україні 31 танк М-1А1 Abrams. Ними оснащений один батальйон 47-ї окремої механізованої бригади української армії, яка веде оборонну кампанію на захід від Авдіївки на сході України. Протягом кількох місяців запеклих боїв 47-ма механізована бригада втратила вісім із 69-тонних чотиримісних танків М-1 — переважно через російські безпілотники. Тепер бригада знайшла спосіб вирішення проблеми з безпілотниками: вона використовує клітки для захисту танків, які можуть допомогти підірвати російські безпілотники, що наближаються, на безпечній відстані.

Про це повідомляє Forbes.

Втрати в районі Авдіївки змусили бригаду вивести вцілілі танки наприкінці квітня, стверджувало агентство Associated Press із посиланням, зокрема, на адмірала ВМС США Крістофера Грейді, заступника голови Об'єднаного комітету начальників штабів США. Один з українських членів екіпажу танка два тижні потому визнав, що бригада могла б використовувати М-1 по-іншому, якби вони були краще захищені від вибухонебезпечних російських безпілотників. 

"Армія США розв'язала цю проблему у своїх новітніх M-1A2, додавши додаткову "пасивну", тобто нереактивну, броню в башту. Але ця броня, найімовірніше, містить збіднений уран, який США не експортують відповідно до політики", — зазначає Forbes.

Перш ніж відправити M-1A1 в Україну, Пентагон заплатив підрядникам, щоб ті розібрали башти танків, видалили уран і замінили його вольфрамом.

СШАбезпілотникиAbrams

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