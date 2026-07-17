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Україна знищила стратегічний Ту-95 в глибині рф

17 липня 2026, 14:37
Україна знищила стратегічний Ту-95 в глибині рф
Ту-95. Фото: Action press
СБУ уразили стратегічний бомбардувальник Ту-95 на авіабазі в Енгельсі, яка за 800 км від українського кордону

Президент Володимир Зеленський заявив, що Служба безпеки України знищила стратегічний бомбардувальник Ту-95 на авіабазі в місті Енгельс Саратовської області рф, приблизно за 800 кілометрів від державного кордону України.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Вдячний нашим воїнам за влучність. Знов були успішні далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Зокрема, силами СБУ був знищений військовий літак Ту-95 в Енгельсі, який використовувався для російських ракетних ударів по нашій країні", – йдеться у прості.

Президент наголосив, що Україна продовжує завдавати ударів по військових і стратегічних об'єктах рф.

"Справедливо й активно захищаємося. Були також ураження від Сил оборони України по об'єктах російської нафтової галузі та по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Збільшуємо ціну для росії за агресію проти нашої держави і людей", – заявив Зеленський.

Також у СБУ уточнили, що, за попередніми даними, бомбардувальник зазнав критичних пошкоджень – у нього повністю відірвало хвостову частину. За інформацією спецслужби, саме цей літак регулярно використовували для масованих ракетних ударів по Україні.

 
Росіявійнату-95

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