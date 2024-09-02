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ПОЛІТИКА

Україна зосереджена на політичному вирішенні питання Запорізької АЕС – Зеленський

02 вересня 2024, 17:37
Україна зосереджена на політичному вирішенні питання Запорізької АЕС – Зеленський
president.gov.ua
Також, як додав президент, Україна працює, щоб на ЗАЕС була ротація команди МАГАТЕ, оскільки це більш безпечно.

Україна, ймовірно, поки що не має можливості повернути під контроль Запорізьку атомну електростанцію в рамках бойових дій. У цьому питанні зараз здійснюються політичні кроки.

Про це на брифінгу в Запоріжжі заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Укрінформ".

"Щодо повернення ЗАЕС, то сьогодні є лише політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, щоб станція повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу таких можливостей, а ті, які, напевно, є, вони є небезпечними", - зазначив глава держави.

За його словами, Україна вважає, що станцію потрібно повертати під контроль політичним шляхом. І зараз це питання порушується на всіх майданчиках.

Зеленський уточнив, що питанням деокупації ЗАЕС займається гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі. Найближчим часом він відвідає Енергодар та Запорізьку АЕС. Після цього Гроссі має намір відвідати Київ.

Також, як додав президент, Україна працює, щоб на ЗАЕС була ротація команди МАГАТЕ, оскільки це більш безпечно.

"Принаймні ми з вами розуміємо інформацію. Може, не повністю, не 100%, але інформація є, що там відбувається, і контроль безпеки все ж таки там за МАГАТЕ сьогодні. Я знаю, що він (Гросі - ред.) повинен приїхати з деякими пропозиціями щодо посилення контролю безпеки, і ми обговорюватимемо наступні дії", - розповів глава держави.

Варто зауважити, що російські окупанти контролюють Запорізьку атомну електростанцію практично від початку повномасштабного вторгнення.

Ворог неодноразово влаштовував там провокації з метою звинуватити Україну. При цьому експерти МАГАТЕ часто чують у районі станції вибухи та стрілянину.

ЗАЕСВолодимир Зеленський

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