Україна зробила ще один крок задля приєднання до зони роумінгу з ЄС

Така ініціатива у майбутньому дозволить українцям користуватися роумінгом по тарифам операторів.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій".

Про йдеться на сайті Верховної Ради України.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій оголосила, що з підписанням цього закону Україна завершила виконання свого "домашнього завдання" щодо законодавчого та нормативного наближення до актів права ЄС у сфері роумінгу.

Це створює необхідні умови для інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС в секторі роумінгу.

Черговий кроце це подання закону до Європейської комісії для проведення офіційної оцінки його відповідності праву Європейського Союзу і в разі позитивного висновку, Єврокомісія може ініціювати рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для роумінгу між ЄС та Україною.

А це означатиме повноцінне приєднання до політики "Роумінг як вдома" – Roam Like At Home.

Із приєднанням України до цієї політики українці зможуть користуватися послугами роумінгу за ціною домашнього тарифу, подорожуючи до країн ЄС. При цьому вартість тарифів чи умови не відрізнятимуться залежно від країни перебування в ЄС.