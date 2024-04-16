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Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО

16 квітня 2024, 21:33
Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО
Зеленський повідомив про посилену підготовку до першого Глобального саміту миру в червні.

Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українські урядовці наразі активно працюють заради більших можливостей України у світі, зокрема у відносинах із партнерами. Зеленський наголосив, що варто досягти справжньої рівності в захисті від терору, а це станеться тоді, коли в Україні, у Європі, і в інших частинах світу діятимуть однакові правила щодо проявів тероризму.

"За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти – тут, у Європі, і на Близькому Сході, – різні рівні загроз, різний повітряний простір. Хоча однакові "шахеди" та балістика… Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору", – наголосив гарант.

Зеленський зауважив, що в країні зараз посилено працюють, щоб зробити результативним перший Глобальний саміт миру в червні. За його словами, саміт у Швейцарії дає реальний шанс усім, аби Статут ООН, його цілі та принципи справді запрацювали.

 

НАТОвійна в Україніросія окупантиВолодимир Зеленський

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