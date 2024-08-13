Україна зуміла взяти під контроль 74 населені пункти Курської області

Для цих територій розробляють гуманітарні рішення.

Станом на 13 серпня Україна контролює 74 населених пункти у Курській області.

Про це доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський президенту Володимиру Зеленському.

"Там проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Продовжується розробка гуманітарних рішень для цих територій", — повідомив у Telegram президент України.

Зеленський також зазначив, що просування українських захисників триває, не зважаючи на важкі бої. Також він заявив про поповнення обмінного фонду та попросив Сирського продовжувати розробку "наступних ключових кроків".

Нагадаємо, що Україна лише вчора, 12 серпня, офіційно підтвердила, що її бійці зайшли на територію Курської області. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками Ставки верховного головнокомандувача.

Сама операція на території російського регіону розпочалася понад тиждень тому.