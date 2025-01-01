Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна зупинила транзит російського газу через свою територію – Міненерго

01 січня 2025, 09:15
Україна зупинила транзит російського газу через свою територію – Міненерго
Фото: УНН
Транзит російського газу через українську територію зупинено о 7:00
1 січня о 7:00 Україна зупинила транзит російського природного газу через свою територію.
 
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
 
Відомство зазначило, що Україна проінформувала про це міжнародних партнерів.
 
 З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів, ідеться у повідомленні.
 
"Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", – додав міністр енергетики Герман Галущенко.
 
Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ.

 

газвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Політика
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 11:37
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Політика
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 08:22
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Політика
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 12:18
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Політика
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2024, 21:46
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Політика
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:01
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється