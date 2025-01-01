Україна зупинила транзит російського газу через свою територію – Міненерго
01 січня 2025, 09:15
Фото: УНН
Транзит російського газу через українську територію зупинено о 7:00
1 січня о 7:00 Україна зупинила транзит російського природного газу через свою територію.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Відомство зазначило, що Україна проінформувала про це міжнародних партнерів.
З 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу. Інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів, ідеться у повідомленні.
"Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде зазнавати фінансових втрат. Європа вже прийняла рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна", – додав міністр енергетики Герман Галущенко.
Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що відновлення транзиту стане можливим тільки, якщо на запит Європейської комісії ми будемо транспортувати нашою системою неросійський газ.