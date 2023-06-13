Україна звернулась до Австралії щодо надання F-18

Запит України стосується оцінки стану близько чотирьох десятків літаків Королівських військово-повітряних сил Австралії.

Київ звернувся до Канберри з проханням розглянути можливість передати списані винищувачі F/A-18.

Про це розповів посол України в Австралії Василь Мирошниченко, повідомляє агентство AFP.

Як уточнив дипломат, запит України стосується оцінки стану близько чотирьох десятків літаків Королівських військово-повітряних сил Австралії, які мають бути замінені більш сучасними F-35.

"Був запит на інформацію. Україна вивчає можливості винищувачів, зокрема й цього літака", – зазначив Мирошниченко.

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Райан сказав AFP, що F-18 можуть допомогти Україні "врівноважити шанси" проти більших і краще оснащених Військово-повітряних сил росії, аби запобігати ударам по українських містах і об'єктах критичної інфраструктури.

F/A-18 – американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений у 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США. Перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії. У низці джерел літак згадується як F-18, але таке позначення було скасовано в 1982 році і наразі не є офіційним.