Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету через російських спортсменів

Україна просить відсторонити від участі в літніх Іграх у Парижі окремих російських спортсменів.

Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із закликом відсторонити від участі в літніх Іграх у Парижі окремих російських спортсменів через порушення ними умов "нейтральності".

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

До МОК та Міжнародної федерації з боротьби було направлено спільний лист українських НОК, Міністерства молоді і спорту та Асоціації спортивної боротьби. У ньому йшлося про факти порушення умов "нейтральності" кількох спортсменів з росії, які підтримують війну проти України, і які були допущені до кваліфікаційних відборів на Олімпійські ігри-2024.

Лист підписали президент НОК Вадим Гутцайт, т.в.о. глави Мінмолодьспорту Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко.

НОК уточнив, що мова йде про дев'ятьох "олімпійців", а саме про:

Анвара Аллахіарова,

Сергія Семенова,

Артура Наїфонова,

Надію Соколову,

Наталію Малішеву,

Аліну Касабієву,

Романа Власова,

Ольгу Хорошавцеву,

Абдулрашида Садулаєва.

НОК зазначив, що традиційно у заклику щодо відсторонення таких спортсменів українська сторона вказала у листі на докази їхньої підтримки війни з Україною, участі у пропагандистських заходах, публічні висловлювання на підтримку чинної влади рф та відвідування окупованих територій.

"Очільники українських профільних відомств та організацій звернулися до міжнародних колег із проханням у межах компетенції вжити відповідних заходів для дотримання рекомендацій МОК про нейтральний статус спортсменів із рф та білорусі, а також для недопущення вищезазначених осіб до міжнародних змагань, зокрема і кваліфікаційних турнірів на Олімпіаду-2024", – йдеться у заяві НОК.