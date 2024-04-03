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Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету через російських спортсменів

03 квітня 2024, 19:37
Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету через російських спортсменів
Україна просить відсторонити від участі в літніх Іграх у Парижі окремих російських спортсменів.

Україна звернулася до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із закликом відсторонити від участі в літніх Іграх у Парижі окремих російських спортсменів через порушення ними умов "нейтральності".

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет (НОК).

До МОК та Міжнародної федерації з боротьби було направлено спільний лист українських НОК, Міністерства молоді і спорту та Асоціації спортивної боротьби. У ньому йшлося про факти порушення умов "нейтральності" кількох спортсменів з росії, які підтримують війну проти України, і які були допущені до кваліфікаційних відборів на Олімпійські ігри-2024.

Лист підписали президент НОК Вадим Гутцайт, т.в.о. глави Мінмолодьспорту Матвій Бідний та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко.

НОК уточнив, що мова йде про дев'ятьох "олімпійців", а саме про:

  • Анвара Аллахіарова,
  • Сергія Семенова,
  • Артура Наїфонова,
  • Надію Соколову,
  • Наталію Малішеву,
  • Аліну Касабієву,
  • Романа Власова,
  • Ольгу Хорошавцеву,
  • Абдулрашида Садулаєва.

НОК зазначив, що традиційно у заклику щодо відсторонення таких спортсменів українська сторона вказала у листі на докази їхньої підтримки війни з Україною, участі у пропагандистських заходах, публічні висловлювання на підтримку чинної влади рф та відвідування окупованих територій.

"Очільники українських профільних відомств та організацій звернулися до міжнародних колег із проханням у межах компетенції вжити відповідних заходів для дотримання рекомендацій МОК про нейтральний статус спортсменів із рф та білорусі, а також для недопущення вищезазначених осіб до міжнародних змагань, зокрема і кваліфікаційних турнірів на Олімпіаду-2024", – йдеться у заяві НОК.

війна в Україніросія окупантиолімпіадаМіжнародний олімпійський комітет

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