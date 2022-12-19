Україна звернулася до ЮНЕСКО "з проханням захистити" ханський палац у Бахчисараї

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав ЮНЕСКО звернути увагу на дії її постійного члена - росії, яка руйнує ханський палац у Бахчисараї.

Про це він написав у Telegram.

"Окупанти нищать ханський палац у Бахчисараї. Ми вкотре звертаємо увагу ЮНЕСКО на принципи та дії її постійного члена", - зазначив він.

Міністр підкреслив, що росіяни демонтують дах та ансамбль кольорових вітражів Золотого кабінету, замінюють старовинну покрівлю на сучасні будівельні матеріали, тобто "стирають національну пам‘ять новобудом".

Ткаченко нагадав, що палац у Бахчисараї — це унікальна кримськотатарська архітектурна пам’ятка, яка є свідченням існування, розвитку, етногенезу кримських татар на цій території.

"Стратегія росіян - це нищити історичну пам’ять", - наголосив він.

Як повідомлялося, українські заклади культури можуть профінансувати порятунок чи евакуацію спадщини в межах грантової допомоги від Cultural Emergency Response.