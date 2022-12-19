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Україна звернулася до ЮНЕСКО "з проханням захистити" ханський палац у Бахчисараї

19 грудня 2022, 20:19
Україна звернулася до ЮНЕСКО
Фото: Google
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав ЮНЕСКО звернути увагу на дії її постійного члена - росії, яка руйнує ханський палац у Бахчисараї.
Про це він написав у Telegram.
 
"Окупанти нищать ханський палац у Бахчисараї. Ми вкотре звертаємо увагу ЮНЕСКО на принципи та дії її постійного члена", - зазначив він.
 
Міністр підкреслив, що росіяни демонтують дах та ансамбль кольорових вітражів Золотого кабінету, замінюють старовинну покрівлю на сучасні будівельні матеріали, тобто "стирають національну пам‘ять новобудом".
 
Ткаченко нагадав, що палац у Бахчисараї — це унікальна кримськотатарська архітектурна пам’ятка, яка є свідченням існування, розвитку, етногенезу кримських татар на цій території.
 
"Стратегія росіян - це нищити історичну пам’ять", - наголосив він.
 
Як повідомлялося, українські заклади культури можуть профінансувати порятунок чи евакуацію спадщини в межах грантової допомоги від Cultural Emergency Response.
 
РосіяКримЮНЕСКОкримські татариокупація

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