Україна звинувачує New York Times у підтримці російської пропаганди

Це не перша подібна ситуація з німецькою журналісткою Нанною Гайтман.

Впливове американське видання New York Times опублікувало репортаж з Курської області рф, під час якого журналістку супроводжували бойовики чеченського підрозділу "Ахмат".

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на провокаційний матеріал, який ставить агресора на один бік із жертвою і грає на користь російській пропаганді.

Репортаж із назвою "Пейзаж смерті: Що залишилося там, де Україна вдерлася в росію" зʼявився на сайті газети 12 липня, повідомляє hromadske.

Там вказано, що його авторка — Нанна Гайтман — шість днів пробула у прифронтових районах Курщини, де її "час від часу" супроводжували бойовики "Ахмату".

У своєму матеріалі вона описала позицію місцевих та поспілкувалася з військовими "Ахмату", які, як пише журналістка, "боролися за повернення території" і буцімто допомагали з евакуацією в тому районі.

Водночас у репортажі не пояснюють причини початку Курської операції та загалом майже не висвітлюють українську позицію. Лише після згадки про російські звинувачення в катуваннях та вбивствах цивільних, Гайтман цитує українську армію, яка заперечила закиди, заявивши, що повністю дотримувалася міжнародного права на Курщині.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий відреагував на цей репортаж газети.

"Той, хто на сайті [NYT] вважав за розумне писати репортаж разом із російськими воєнними злочинцями, ухвалив найдурніше рішення. Це не баланс і не “інша сторона історії”. Це просто дозвіл російській пропаганді вводити аудиторію в оману. Сумно бачити, як маніпуляції на рівні Дюранті повертаються до NYT", — написав Тихий.

Це не перша подібна ситуація з німецькою журналісткою Нанною Гайтман. Раніше вона отримала нагороду World Press Photo 2025 за фото під назвою "Польовий шпиталь", на якому зображено пораненого бойовика, мобілізованого до "народного ополчення" на окупованій Донеччині.

Тоді іншим переможцем у номінації, зокрема, стало фото німецького кореспондента Флоріана Бамаєра, який показав шестирічну дівчинку Анжеліну, що лежить горілиць у своєму помешканні в Борщівці Харківської області й страждає від панічних атак через обстріли.

У МЗС України назвали "жалюгідним" тандем із двох фотографій, на яких зображено українську дитину, травмовану війною, та солдата російської армії. Згодом у World Press Photo перепросили за поєднання двох фото.