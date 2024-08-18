Українець написав своє ім’я на Колізеї: йому загрожує штраф €15000 і ув’язнення

Випадок стався ще в п’ятницю вдень.

Молодик 19-тирічний ромадянин України загрожує реальний термін ув’язнення і штраф за напис на стінах 2000-річної будівлі Колізею у Римі.

Про це пише італійська газета La Repubblica.

19-річний громадянин України, який перебував у Римі як турист, вирішив видряпати своє ім’я на одній зі стін Колізею.

Його дії помітили відвідувачі і викликали охорону. Українця одразу затримали охорона і поліція.

Українцю висувають звинувачення у пошкодженні культурної спадщини, що в Італії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 6 місяців до 3 років та адміністративний штраф обсягом до 10 тисяч євро.

Мер Риму Роберто Гуалтьєрі похвалив швидку реакцію охорони та наголосив, що у такому осередку історичної спадщини "немає місця для хуліганства та ідіотів".