Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українець Романчук виграв "золото" на міжнародних змаганнях у Бельгії

Сергій Фролов став третім
Український плавець Михайло Романчук виграв золоту медаль на міжнародних змаганнях Antwerp Diamond Speedo Racе, які проходили в бельгійському Антверпені.
Українець Романчук виграв "золото" на міжнародних змаганнях у Бельгії Фото: gettyimages.com

Спортсмен показав кращий результат на 400 метрах вільним стилем. Романчук лідирував по ходу всієї дистанції і показав результат 3:49.05, інформує Sportarena.

Ще один українець Сергій Фролов став третім, пропустивши другий рядок за 100 метрів до фінішу.

Нагадаємо, у грудні минулого року Михайло Романчук отримав золоту медаль на Чемпіонаті світу на "короткій воді" у китайському місті Ханчжоу.

Також, у Глазго на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.

 
 

 

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 02 2019 09:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.