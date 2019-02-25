Українець Романчук виграв "золото" на міжнародних змаганнях у Бельгії

Український плавець Михайло Романчук виграв золоту медаль на міжнародних змаганнях Antwerp Diamond Speedo Racе, які проходили в бельгійському Антверпені.

Спортсмен показав кращий результат на 400 метрах вільним стилем. Романчук лідирував по ходу всієї дистанції і показав результат 3:49.05, інформує Sportarena.

Ще один українець Сергій Фролов став третім, пропустивши другий рядок за 100 метрів до фінішу.

Нагадаємо, у грудні минулого року Михайло Романчук отримав золоту медаль на Чемпіонаті світу на "короткій воді" у китайському місті Ханчжоу.

Також, у Глазго на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.