СПОРТ НОВИНИУкраїнський плавець Михайло Романчук виграв золоту медаль на міжнародних змаганнях Antwerp Diamond Speedo Racе, які проходили в бельгійському Антверпені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець Романчук виграв "золото" на міжнародних змаганнях у Бельгії
Сергій Фролов став третім
Фото: gettyimages.com
Спортсмен показав кращий результат на 400 метрах вільним стилем. Романчук лідирував по ходу всієї дистанції і показав результат 3:49.05, інформує Sportarena.
Ще один українець Сергій Фролов став третім, пропустивши другий рядок за 100 метрів до фінішу.
Нагадаємо, у грудні минулого року Михайло Романчук отримав золоту медаль на Чемпіонаті світу на "короткій воді" у китайському місті Ханчжоу.
Також, у Глазго на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.
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