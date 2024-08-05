Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Українець виборов "срібло" у спортивній гімнастиці на Олімпіаді-2024

05 серпня 2024, 13:53
Українець виборов
Getty Images/Elsa
Ілля Ковтун здобув срібло у фінальних змаганнях у вправах на брусах.
У понеділок, 5 серпня, український гімнаст Ілля Ковтун здобув срібло у фінальних змаганнях у вправах на брусах на Олімпійських іграх у Парижі
 
Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024. 
 
Українці були одними з фаворитів у фіналі на паралельних брусах. Ковтун в цій дисципліні виграв два попередніх чемпіонати Європи - у 2023 та 2024 роках. Верняєв на Олімпіаді-2016 здобув на своєму улюбленому снаряді золото. 
 
Ковтун розпочав виступи у фіналі першим та, попри невелику похибку при зіскоку, отримав високі 15,500 бала. Цей результат дозволив українцю захопити та тривалий час утримувати лідерство. 
 
Верняєв мав зручнішу стартову позицію та виступав п'ятим. Олімпійський чемпіон Ріо не втримався на снаряді під час виконання одного з елементів та з оцінкою 13,300 втратив шанси на медалі та став у підсумку восьмим. 
 
Першим, хто випередив Іллю Ковтуна став китаєць Цзоу Цзиньюань, який показав безпомилкову програму та заробив 16,200. 
 
Нагорода українцю була гарантована після виступу Лукаса Даузера з Німеччини, який припустився грубих помилок та отримав лише 13,700. 
 
Останнім виступив Шінносуке Ока з Японії, він з оцінкою 15,300 став третім та не зміг випередити Іллю Ковтуна, який отримав срібло Ігор у Парижі. 
війна в УкраїніОлімпіада 2024росія окупанти

Останні матеріали

F-16 в Україні. Що розказують фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Політика
F-16 в Україні. Що розказують фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 19:24
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 15:06
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Політика
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 11:45
Повітряна війна загострюється. А росіяни просуваються тільки на одному напрямку – Том Купер
Політика
Повітряна війна загострюється. А росіяни просуваються тільки на одному напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2024, 22:06
путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Політика
путінський трейдер повернувся до господаря. Як російські хакери вкрали мільйони в американських інвесторів – CNBC
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 15:35
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Політика
Повітряна війна інтенсифікувалася. СБУ почала атакувати прифронтові аеродроми росіян – Том Купер
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 12:41
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Захищаючи Леді Свободу. Чи ще здатні демократії вигравати війни? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 02 серпня 2024, 08:59
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Політика
Пентагон має недостатні та неадекватні сили для протистояння Китаю і росії. Що містять висновки Національної комісії з питань оборони – Breaking Defense
Переклад iPress – 01 серпня 2024, 16:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється