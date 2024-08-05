Українець виборов "срібло" у спортивній гімнастиці на Олімпіаді-2024

Ілля Ковтун здобув срібло у фінальних змаганнях у вправах на брусах.

У понеділок, 5 серпня, український гімнаст Ілля Ковтун здобув срібло у фінальних змаганнях у вправах на брусах на Олімпійських іграх у Парижі

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпіади-2024.

Українці були одними з фаворитів у фіналі на паралельних брусах. Ковтун в цій дисципліні виграв два попередніх чемпіонати Європи - у 2023 та 2024 роках. Верняєв на Олімпіаді-2016 здобув на своєму улюбленому снаряді золото.

Ковтун розпочав виступи у фіналі першим та, попри невелику похибку при зіскоку, отримав високі 15,500 бала. Цей результат дозволив українцю захопити та тривалий час утримувати лідерство.

Верняєв мав зручнішу стартову позицію та виступав п'ятим. Олімпійський чемпіон Ріо не втримався на снаряді під час виконання одного з елементів та з оцінкою 13,300 втратив шанси на медалі та став у підсумку восьмим.

Першим, хто випередив Іллю Ковтуна став китаєць Цзоу Цзиньюань, який показав безпомилкову програму та заробив 16,200.

Нагорода українцю була гарантована після виступу Лукаса Даузера з Німеччини, який припустився грубих помилок та отримав лише 13,700.

Останнім виступив Шінносуке Ока з Японії, він з оцінкою 15,300 став третім та не зміг випередити Іллю Ковтуна, який отримав срібло Ігор у Парижі.