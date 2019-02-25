СПОРТ НОВИНИУ єгипетському місті Хургада завершився етап Кубка світу з тхеквондо Egypt open G2. Українським спортсменам вдалося здобути дві нагороди.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець виграв етап Кубка світу з тхеквондо
Також в активі України бронзова нагорода
Фото: з відкритих джерел
Українець Владислав Бондарь виграв золоту медаль у ваговій категорії до 87 кілограмів. У фіналі боєць, який представляє нашу національну команду, переміг тунісця Ясіні Трабелсі.
Владислав був посіяний під третім номером, а тунісець, якого переміг українець – під першим. Бондарь виграв з рахунком 13:14.
Окрім золотої нагороди спортсмен здобув цінні рейтингові бали, які потрібні для кваліфікації на Олімпійські ігри у Токіо-2020.
Також бронзову нагороду у ваговій категорії до 54 кг завоював українець Тарас Мальченко, що представляє на кубку світу клуб "Мотор-Січ".
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