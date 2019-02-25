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Українець виграв етап Кубка світу з тхеквондо

Також в активі України бронзова нагорода
У єгипетському місті Хургада завершився етап Кубка світу з тхеквондо Egypt open G2. Українським спортсменам вдалося здобути дві нагороди.
Українець виграв етап Кубка світу з тхеквондо Фото: з відкритих джерел

Українець Владислав Бондарь виграв золоту медаль у ваговій категорії до 87 кілограмів. У фіналі боєць, який представляє нашу національну команду, переміг тунісця Ясіні Трабелсі.

Владислав був посіяний під третім номером, а тунісець, якого переміг українець – під першим. Бондарь виграв з рахунком 13:14.

Окрім золотої нагороди спортсмен здобув цінні рейтингові бали, які потрібні для кваліфікації на Олімпійські ігри у Токіо-2020.

Також бронзову нагороду у ваговій категорії до 54 кг завоював українець Тарас Мальченко, що представляє на кубку світу клуб "Мотор-Січ".

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25 02 2019 21:56
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