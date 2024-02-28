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Україні бракуватиме боєприпасів ще кілька місяців – The Guardian

28 лютого 2024, 09:51
Україні бракуватиме боєприпасів ще кілька місяців – The Guardian
Фото: U.S. DepartmentofDefense
ЗСУ матиме дефіцит боєприпасів і відповідно перебуватиме у невигідному становищі на полі бою ще кілька місяців, до погодження країнами Заходу подальших кроків у підтримці Києва.

Про це сказав начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін, повідомляє The Guardian.

Під час виступу на конференції у Лондоні Радакін заявив, що нині Україна зіткнулася зі складною ситуацією на суші, де її армії бракує боєприпасів, оскільки військова допомога з боку США призупинена республіканцями в Конгресі, а Європа досі не може заповнити цю прогалину.

"Я думаю, що це скрутне становище, яке, ймовірно, триватиме принаймні наступні кілька місяців", - вважає Радакін.

Він додав, що Україна навряд чи зможе здійснити новий контрнаступ до пізнього літа, але вірогідніше до наступного року.

За словами Радакіна, між союзниками по НАТО ведуться розмови про те, як ми можемо посилити нашу підтримку України.

"Як очікується, нові оголошення у цьому питанні прозвучать на липневому саміті НАТО у Вашингтоні або напередодні заходу", - підсумував начальник Штабу оборони Британії.

 
БРАКЗСУбоєприпаси

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