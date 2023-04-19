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Україні до наступної зими треба накопичити 14,5 мільярда кубометрів газу – Галущенко

19 квітня 2023, 13:44
Україні до наступної зими треба накопичити 14,5 мільярда кубометрів газу – Галущенко
Фото:radiosvoboda.org
Зараз у газосховищах України – понад 9 млрд кубометрів газу.

До наступного осінньо-зимового періоду Україні необхідно накопичити до 14,5 млрд кубометрів газу

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"По газу ми орієнтуватимемося на опалювальний сезон, що завершився, – це до 14,5 млрд кубометрів. Це те, що нам дозволить впевнено почуватися, і це з урахуванням ресурсу, який нам може знадобитися, і швидше за все, ми будемо його використовувати для виробництва е/е", – сказав міністр.

Галущенко висловив сподівання, що вдасться досягти необхідного рівня власного видобутку газу, але зазначив, що імпорт також буде необхідний.

"Певні обсяги імпорту будуть для впевненості. Навіть якщо власне виробництво забезпечуватиме споживання, буде потрібно запас газу. Зокрема для виробництва е/е, що нетипово, але потрібно для енергобезпеки. Тому приблизно до 2 млрд кубометрів можемо імпортувати. Але війна змінює розрахунки", – зазначив міністр.

газенергетикаопалювальний сезонвійна в Україніросія окупанти

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