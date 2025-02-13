Україні доведеться забути про НАТО і поступитися рф територією – Bloomberg

Зазначається, що Зеленський був лише поставлений до відома.

Схоже, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, на яку прибуде президент Володимир Зеленський, щоб відновити свої доводи перед США про захист незалежності України, її долю було вирішено. Україні доведеться забути про вступ до НАТО і поступитися територією, яку росія почала захоплювати ще 2014 року.

"За день до того, як Дональд Трамп зателефонував путіну, лідер США зауважив, що "Україна може стати російською в один прекрасний день". Повний обсяг того, що він мав на увазі, став зрозумілим, коли два президенти надіслали один одному запрошення на саміт під час учорашньої 90-хвилинної розмови", - ідеться в статті.

Зазначається, що Зеленський був лише поставлений до відома, при цьому збувався його найгірший страх - що умови мирного врегулювання узгоджуються за його спиною, а пропозиції обміняти корисні копалини України на захист не мали великої ваги.

"Гірка іронія в тому, що саме в Мюнхені 1938 року західні держави вважали, що зможуть стримати нацистську агресію, прийнявши анексію Німеччиною частини Чехословаччини. Дехто бачить відгомони цієї проваленої політики умиротворення в грі зараз і пророкує, що путін продовжить випробовувати східний фланг НАТО. Критики ж кажуть, що Європа повинна звинувачувати тільки себе за те, що очікує, що США захищатимуть її нескінченно", - зазначили в Bloomberg.