Україні готують "міцний пакет" підтримки – держсекретар США

Про буде Оголошено на саміті НАТО у Вільнюсі вже в липні.

Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він сказав, що новий пакет підтримки включатиме у себе, як політичну так й практичну сторони допомоги.

"По-перше, ви побачите на саміті НАТО дуже міцний пакет для України, політичний і практичний", - заявив Блінкен.

Держсекретар не став розкривати деталі нового пакету допомоги, але висловив впевненість, що пакет матиме вплив для оборони та наступу на фронті.

"Низка держав дивляться... що ми можемо зробити з тим... що має допомогти Україні наростити свій довгостроковий потенціал стримування та оборони", - додав Блінкен.