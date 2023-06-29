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Україні готують "міцний пакет" підтримки – держсекретар США

29 червня 2023, 09:07
Україні готують
Фото: DW
Про буде Оголошено на саміті НАТО у Вільнюсі вже в липні.

Таку заяву зробив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він сказав, що новий пакет підтримки включатиме у себе, як політичну так й практичну сторони допомоги. 

"По-перше, ви побачите на саміті НАТО дуже міцний пакет для України, політичний і практичний", - заявив Блінкен.

Держсекретар не став розкривати деталі нового пакету допомоги, але висловив впевненість, що пакет матиме вплив для оборони та наступу на фронті. 

"Низка держав дивляться... що ми можемо зробити з тим... що має допомогти Україні наростити свій довгостроковий потенціал стримування та оборони", - додав Блінкен. 

Днями стало відомо, що Литва купила і передасть Україні 2 системи NASAMS.
СШАпакет допомоги

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