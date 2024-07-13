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Україні може не вистачати ракет для ППО – Forbes

13 липня 2024, 13:19
Україні може не вистачати ракет для ППО – Forbes
Фото: з вільного доступу
Києву може знадобитися понад 2000 ракет ППО великої дальності щорічно, пише видання.
Останніми місяцями союзники України відреагували на дедалі наполегливіші заклики президента Володимира Зеленського про надання більшої кількості систем ППО великої дальності. І тепер найбільшою проблемою ППО України стане нестача ракет, а не пускових установок та радарів, що їх підтримують.
 
Про це пише Forbes.
 
Видання стверджує, що вільний світ не виробляє достатньої кількості ракет ППО, і це "головна причина", через яку росія може продовжувати завдавати ударів по українських дитячих лікарнях та інших цивільних об'єктах. 
 
Зазначається, що щойно усі нові обіцяні системи надійдуть на озброєння, Україна матиме щонайменше дев'ять найкращих батарей ППО західного виробництва, але водночас у Києва й близько немає достатньої кількості ракет для цілодобового підтримання їх у дії.
 
"Союзники України витратили мільярди доларів на ракети для українських батарей ППО, але поставки майже напевно далеко не відповідають потребам", - йдеться в статті.
 
Щоб мати змогу вразити всі російські боєприпаси, українцям може знадобитися понад 2000 ракет ППО великої дальності щорічно. Потенційно в чотири рази більше, ніж Київ отримує зараз, пише видання.

 

ППОвійна в Україніросія окупантиракети ППО

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