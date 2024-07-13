Україні може не вистачати ракет для ППО – Forbes

Києву може знадобитися понад 2000 ракет ППО великої дальності щорічно, пише видання.

Останніми місяцями союзники України відреагували на дедалі наполегливіші заклики президента Володимира Зеленського про надання більшої кількості систем ППО великої дальності. І тепер найбільшою проблемою ППО України стане нестача ракет, а не пускових установок та радарів, що їх підтримують.

Видання стверджує, що вільний світ не виробляє достатньої кількості ракет ППО, і це "головна причина", через яку росія може продовжувати завдавати ударів по українських дитячих лікарнях та інших цивільних об'єктах.

Зазначається, що щойно усі нові обіцяні системи надійдуть на озброєння, Україна матиме щонайменше дев'ять найкращих батарей ППО західного виробництва, але водночас у Києва й близько немає достатньої кількості ракет для цілодобового підтримання їх у дії.