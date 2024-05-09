Україні не вистачило сил на східному фронті – Зеленський

При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити.

Україні не вистачило сил на сході країни. На Авдіївському, Покровському та інших напрямках дійсно складна ситуація.

Про це сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу в Києві.

Київ тисне на партнерів задля збільшення постачання озброєння. Тільки з більшою кількістю зброї Україна зможе відібрати ініціативу в ворога на сході.

"При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх на сході", – впевнений він.

Україна має розуміння, яка кількість бригад потрібна, скільки людей треба вивести, щоб вони відпочили, яка потрібна зброя і в якій кількості.

"Повинні заходити укомплектовані бригади. Механізовані бригади, потужні бригади", – додав президент.

Від моменту ухвалення допомоги в Конгресі США і в Європі до постачання її на фронт проходять місяці. Наразі обсяг підтримки менший, ніж проголосували, констатував президент.

Він додав, що росія, користуючись моментом, збільшила війська на сході і півночі, зокрема в Харківській області.