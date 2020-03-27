Україні необхідно прийняти "антиколомойський" закон і запустити ринок землі - МВФ
МВФ відзначає значний прогрес у переговорах щодо нової програми EFF для України та наголошує на необхідності ухвалення законодавства щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.
Про це йдеться в заяві директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крісталіни Георгієвої, розміщеній на офіційному сайті МВФ, зазначає "Економічна правда".
"Протягом останнього тижня було досягнуто дуже хорошого прогресу в переговорах з українською владою про нову домовленість щодо програми розширеного фінансування", - заявила Георгієва.
За її словами, Україні необхідно прийняти так званий "антиколомойський" законопроєкт і законопроєкт про ринок землі. Реалізація цих кроків могла б сприяти виділенню фінансів для України в більшому розмірі, ніж оголошувалося раніше.
"Ухвалення законодавства щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи дозволило б швидко просунутися вперед і завершити роботу над параметрами нового договору, з доступом до більших ресурсів, ніж передбачалося раніше", - підкреслила Георгієва.
Нагадаємо, що новий уряд України підтвердив прихильність реформам і нову програму з МВФ
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