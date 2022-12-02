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ПОЛІТИКА

Україна отримала від Іспанії перші системи ППО Hawk

02 грудня 2022, 18:19
Україна отримала від Іспанії перші системи ППО Hawk
Фото: з вільного доступу
Іспанія й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії.

Перші ППО Hawk для наших воїнів вже прибули до країни, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у твітері.

Разом із міністеркою закордонних справ Іспанії Маргаритою Роблес, Олексій Резніков сьогодні вшанував пам'ять героїв, які загинули в боях за нашу країну та відвідав воїнів у госпіталі в Одесі.

За словами міністра оборони України, Іспанія й надалі надаватиме нашій країні гуманітарну та безпекову допомогу. А перші Hawk вже прибули до України.

"Ще більше наших солдат будуть тренуватися в Іспанії. Наші перші Hawk надані Іспанією", – йдеться у повідомленні очільника оборонного відомства.

 


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