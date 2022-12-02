Україна отримала від Іспанії перші системи ППО Hawk

Іспанія й надалі підтримуватиме Україну у боротьбі проти російської агресії.

Перші ППО Hawk для наших воїнів вже прибули до країни, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у твітері.

Разом із міністеркою закордонних справ Іспанії Маргаритою Роблес, Олексій Резніков сьогодні вшанував пам'ять героїв, які загинули в боях за нашу країну та відвідав воїнів у госпіталі в Одесі.

За словами міністра оборони України, Іспанія й надалі надаватиме нашій країні гуманітарну та безпекову допомогу. А перші Hawk вже прибули до України.

"Ще більше наших солдат будуть тренуватися в Іспанії. Наші перші Hawk надані Іспанією", – йдеться у повідомленні очільника оборонного відомства.