Україні потрібна додаткова протиповітряна оборона, негайно – Умєров

Він закликав світ реагувати на цей терор росії.

Міністр оборони Рустем Умєров наголосив, що Україні потрібна додаткова протиповітряна оборона і негайно.

Про це він написав у Telegram, реагуючи на ракетний удар росіян по Сумах.

"Суми. Терористичний удар росії по мирному українському місту. Сьогодні зранку росія вдарила балістикою по центру Сум. Загиблі та постраждалі мирні люди. Щирі співчуття родинам тих, хто став жертвою цього удару. Це сталося у Вербну неділю, коли люди прямували до церкви. Удар по мирному населенню - навмисний і підступний. Це не випадковість. Це - терор", - зазначив Умєров.

Він закликав світ реагувати на цей терор росії.