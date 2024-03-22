Україні потрібна економічна перемога – Forbes

Європейська комісія повинна ухвалити рішення, яке впливе на перебіг війни.

Для України перемоги на полі бою недостатньо, адже Києву необхідно, щоб економіка країни залишалася на плаву. Якщо експорт продовжить падати, Київ може втратити здатність фінансувати військові дії та підтримувати своє населення. Таким чином, підтримка потоку сільськогосподарського експорту є життєво важливою.

Про це пише видання Forbes.

Потенціал в України є, адже вона може наслідувати держав Центральної Європи й стати ще однією Польщею. Однак для цього їй знадобиться допомога Європейського союзу. Ухвалене 2022 року рішення ЄС прийняти заявку України на вступ стало першим і правильним кроком у цьому напрямку.

"Українська сільськогосподарська продукція становить лише 2% від загального споживання в ЄС", — зазначив в ексклюзивному інтерв'ю Forbes член німецького Бундестагу Петер Байєр.

Коли ЄС лібералізував торговельні бар'єри для українського сільськогосподарського експорту, створивши маршрути, які дають змогу Україні продовжувати експортувати товари на європейський ринок в умовах, коли російська "агресія" обмежує доступ до інших ринків, напруженість у відносинах України із західними сусідами, особливо з Польщею, зросла. Багато в чому це невдоволення виходило з низів: польські фермери стверджували, що дешевше українське зерно урізає їхній прибуток.

"Польщі та решті союзників по НАТО необхідно розслідувати та протидіяти російській участі в розпалюванні заворушень на західних кордонах України. Привід для занепокоєння є, оскільки є свідчення того, що російські проксі скористалися нещодавніми заворушеннями й брали участь у деяких фермерських протестах", — зазначає видання.

Цього місяця Європейський парламент ухвалює рішення про те, чи продовжувати вільну торгівлю з Україною ще на рік, чи призупинити її та обмежитися умовами угоди DFTA, яка була підписана 2017 року і передбачає низку обмежень і торговельних квот на імпорт України в ЄС. Якщо у 2022 і 2023 роках Європарламент погодив лібералізацію торгівлі, то цього року вона виявилася складнішим завданням через позицію Польщі та Франції.

Вплив цих двох країн сприяв прийняттю Європейською Комісією проєкту регламенту, який включає "торговельну підтримку України з гарантіями для фермерів ЄС", дозволяючи умови, за яких Комісія може обмежити імпорт продовольства з України. Якщо Польща і Франція вирішать відкласти голосування в ЄС, є ризик, що проєкт не буде прийнятий вчасно.

"Проте зараз ЄС робить вибір, який, безсумнівно, вплине на перебіг війни в найближчі місяці. Обмеження лібералізації торгівлі з Україною завдасть шкоди решткам її понівеченої економіки, яка багато в чому залежить від експорту сільськогосподарської продукції", — пише Forbes.

Експорт до ЄС становить майже дві третини від загального обсягу експорту України й, таким чином, забезпечує величезну частку її резервних надходжень. Тому, якщо ЄС розуміє важливість збереження стійкості та стабільності української державності, він має дозволити країні продовжувати постачання своїх товарів, включно з продуктами харчування, і зрештою прийняти Україну на єдиний ринок ЄС.

Як зазначає видання, скорочення економіки країни, що зазнає труднощів, призведе лише до покарання простих українців, близько 14% яких працюють у сільському господарстві. Це також зашкодить стратегічним цілям Європи — позбавити росію перемоги.