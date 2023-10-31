Україні потрібні ракети більшої дальності від США – Bloomberg

Йдеться про ATACMS з касетною боєголовкою, які можуть вражати цілі на відстані 165 кілометрів.

Збройні Сили України успішно використовували передані Вашингтоном ATACMS для ураження російських складів боєприпасів і вертольотів, однак їм потрібні ракети більшої дальності.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, пише Bloomberg.

"Вони мають значення на полі бою, і що більше ми зможемо отримати, то краще ми зможемо підготувати поле битви", — сказала вона після свого виступу на конференції у Вашингтоні.

За її словами, Україна також потребує більшої кількості тих ракет, які вже були відправлені. Це ATACMS з касетною боєголовкою, які можуть вражати цілі на відстані в 165 кілометрів.

Маркарова також сказала, що рф перемістила своє обладнання за межі досяжності українських систем дальньої дії, коли вважала, що Україна не зможе отримати ATACMS.

Журналісти зазначили, що ATACMS можна запускати з тих самих пускових установок HIMARS, які Україна використовує для запуску ракет із GPS-наведенням партіями по шість штук одночасно. Залпом з однієї й тієї ж пускової установки проводиться залп тільки одного ATACMS.

Як заявив покупець армійської зброї Дуг Буш, модифікації, необхідні для переобладнання пускової установки для запуску ATACMS, невеликі.

"Деякі кабелі, деяке програмне забезпечення — це не суттєво", — сказав він.