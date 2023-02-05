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Україні потрібні сотні тисяч БПЛА власного виробництва – Резніков

05 лютого 2023, 11:25
Україні потрібні сотні тисяч БПЛА власного виробництва – Резніков
За 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років, розказав міністр на зустрічі з розробниками та виробниками БПЛА.

Інформація з сайту Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков мав діалог із понад 100 українськими розробниками і виробниками дронів.

Міноборони хоче розвинути ринок дронів широкого спектру застосування, щоби мати змогу закрити запити української армії в цьому сегменті. Мова йде про дрони широкого спектру застосуванни: повітря-земля-вода.

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив важливисть підтримка українського ринку БПЛА.

«Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо. Наразі потреби Сил оборони України вимірюються сотнями тисяч БПЛА різних модифікацій. Робота із закриття зазначених потреб триває, зокрема, за 8 місяців повномасштабної війни до експлуатації допущено більше БПЛА, ніж за останні 5 років», — сказав Олексій Резніков.

«Повторю, незалежність ВПК — це один із факторів обороноздатності країни. І наразі одним із ключових напрямів Міноборони є розвиток і підтримка Українського ринку БПЛА», - додав міністр.

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