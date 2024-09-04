Україні списали 9 мільярдів доларів боргу після реструктуризації – Мінфін

Відтак, боргові виплати зменшуються на 93%, що заощадить 11,4 млрд доларів протягом наступних трьох років.

Україна успішно завершила реструктуризацію своїх зобов'язань, завдяки чому державний та гарантований державою борг скорочено на 9 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Україна оголосила про успішне завершення операції з реструктуризації боргу та проведення розрахунків за тринадцятьма серіями державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій, випущених Укравтодором", - йдеться у повідомленні.

Процес реструктуризації включав обмін тринадцяти серій державних єврооблігацій і однієї серії гарантованих державою єврооблігацій "Укравтодору" на суму близько 20,5 млрд доларів на вісім нових серій єврооблігацій із номінальною вартістю 15,2 млрд доларів.

"В результаті цієї угоди державний та гарантований державою борг України скорочено на близько 9 млрд доларів США", - продовжили в міністерстві.

Це означає номінальне зниження вартості боргу на 37% з першого дня дії угоди й зниження чистої приведеної вартості боргу на близько 60% (при ставці дисконтуванні 14%).

"Це одне з найбільших списань боргу у нещодавніх реструктуризаціях суверенного боргу", - додали у пресслубі.

Відтак, боргові виплати зменшуються на 93%, що заощадить 11,4 млрд доларів протягом наступних трьох років.

Окрім цього, витрати на обслуговування і погашення боргу до 2033 року зменшаться на 77%, що дозволить заощадити загалом 22,8 млрд доларів США.