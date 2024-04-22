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Україні треба мобілізувати 250 тисяч солдатів – аналітик BILD

22 квітня 2024, 14:55
Україні треба мобілізувати 250 тисяч солдатів – аналітик BILD
Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр
Особовий склад ЗСУ виснажений.

російські війська дійшли до населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Окрім допомоги та зброї, Україні необхідна екстрена мобілізація.

Про це заявив військовий аналітик BILD Юліан Рьопке у соціальній мережі X (Twitter).

За його словами, необхідно терміново посилити виснажені боями підрозділи на фронті.

"Усі американські гроші, уся підтримка Заходу, уся німецька зброя не допоможуть, якщо Україна не мобілізує ще 250 000 солдатів принаймні для посилення надто малого укомплектованого фронту. російські війська дійшли до Очеретиного", - заявив Рьопке.

мобілізаціявійна в Україніросія окупанти

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