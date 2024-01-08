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Україні треба терміново посилити захист неба – ексглава ЦРУ

08 січня 2024, 17:33
Україні треба терміново посилити захист неба – ексглава ЦРУ
Фото: з вільного доступу
На думку Петреуса, імовірним є те, що одного дня рф вдасться розбити систему захисту України від повітряних атак.

Союзники мають надати Україні все необхідне озброєння для захисту неба, щоб убезпечити її від атак рф по інфраструктурі.

Про це заявив колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Девід Петреус.

За його словами, імовірним є варіант, що одного дня москві вдасться розбити антидроновий, протиповітряний і протиракетний захист України і "завдати такої шкоди українській інфраструктурі, яку вона намагалася завдати з самого початку, але так і не досягла".

"Це може бути дуже нищівним. Це також може підірвати моральний дух. І тому я кажу, що вкрай необхідно якнайшвидше надіслати їм  усе, що можемо, щоб унеможливити таку ситуацію", - наголосив Петреус.

При тому він вважає, що США вистачить "стратегічного терпіння" і можливостей для підтримки України. З огляду на те, що за два роки Вашингтон виділив Києву понад 44 мільярди доларів військової допомоги з загальних витрат на оборону у понад 1,7 трильйона, це "дуже доступно", додав Петреус.

"І знову ж таки: Україна не просить американців чи солдатів будь-якої країни НАТО воювати і вмирати за свою країну. Цим займаються їхні юнаки та дівчата у формі. Це їхня війна за незалежність, і вони визнають її своєю боротьбою за своє виживання", - сказав ексглава ЦРУ.

На його думку, на подальший розвиток ситуації на фронті впливає низка факторів, зокрема й те, наскільки Україні вдасться наростити сили.

На думку Петреуса, унеможливлення успіху рф у війні, деокупація України, вступ України в НАТО та ЄС та подальша відбудова - в інтересах країн НАТО та всіх західних держав, адже це "протистояння правильного та неправильного".

Водночас він наголосив на важливості звільнення всіх окупованих росією регіонів України, включно з Донбасом та Кримом, як з оборонної точки зору, так і для зменшення контрольованої рф території. 

"Донбас також необхідний з економічної точки зору, якщо ми справді хочемо процвітання України", - додав ексглава ЦРУ.

ЦРУППОвійна в Україніросія окупантизахист неба

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