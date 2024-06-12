Україні треба зменшити втрати, змінити оборонну та наступальну психологію – Сирський

У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби.

На фронті необхідно добитися переваги над противником, зменшити втрати, а головне - змінити оборонну та наступальну психологію.

Про це Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив у Telegram-каналі.

За його словами, на Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий "пояс безпеки".

"У Вовчанську противник загруз, незважаючи на залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків", - підкреслив він

Сирський зазначає, що противник продовжує ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках, де зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад.

"Жорсткі бої на цих напрямках тривають вже декілька місяців і впродовж цього часу наші воїни мужньо стримують рух ворога вперед". – наголосив він.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що продовжуються бої в районах Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки, які противник намагається захопити для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська.

За його словами, безуспішно ворог штурмує Білогорівку, яка стала красномовним прикладом стійкості українського війська на Луганщині.

"Противник рветься до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, залишаючи трупи своїх солдатів", - повідомив Сирський.

Він зазначає, що на Запорізькому напрямку агресор здійснює наступальні дії в районах Старомайорське та Роботине, але фактично без успіху. За його словами, в районі Кринки бої продовжувалися за утримання плацдарму та контролю островів, "без суттєвих змін в стані та положенні сторін". Сирський наголосив, що в цих умовах дуже важливе утримання Силами оборони займаних рубежів та позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога.

"Нам необхідно добитися переваги над противником, зменшити втрати, а головне, змінити оборонну та наступальну психологію, що буде важливим кроком на шляху до нашої Перемоги!", - зазначає він.

При цьому додав, що з цією метою зосереджуються зусилля на підвищенні якості проведення занять з підрозділами, які проходять бойове злагодження, в ході яких відпрацьовуються питання боротьби з дронами противника та захист від них, пересування на полі бою, користування засобами РЕБ, евакуація поранених та багато інших питань, які актуальні в умовах сучасного бою.

"Тільки технологічна перевага та навченість військ забезпечать нам успіх на полі бою", - додав Головнокомандувач.