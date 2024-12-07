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Україні вдалося повернути поки 1029 українських дітей з російської неволі –Лубінець

07 грудня 2024, 16:21
Україні вдалося повернути поки 1029 українських дітей з російської неволі –Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець
Основним посередником по поверненню українських дітей є Катар.
Україна змогла повернути 1029 українських дітей з російської території.
 
Про це в телеефірі сказав уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, пише Укрінформ. 
 
"Великій команді України разом з міжнародними партнерами в рамках Bring Back UA вдалось повернути 1029 українських дітей. Це на сьогодні", — сказав Лубінець. 
 
За словами омбудсмана, основним посередником по поверненню українських дітей є Катар. Дмитро Лубінець додає, що основною проблемою є верифікація, оскільки росія як не надавала інформацію про українських дітей, так і не надає.
 
"Ми використовуємо всі важелі, щоб отримати інформацію щодо місця перебування української дитини, відновити її документи, а потім переконати чи надати інформацію нашим партнерам. Вони проводять свою комунікацію з російською стороною. І потім ми пропрацьовуємо вже логістичні маршрути, як ми повертаємо наших дітей", — каже Лубінець.
діти війнивійна в Україніросія окупанти

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