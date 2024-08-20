Україні вдалося повернути ще шістьох дітей з окупованої частини Херсонщини

Дітям від 3 до 12 років.

Із тимчасово окупованих громад Херсонської області вдалося евакуювати ще шість родин на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Відомо, що з евакуйованими родинами вдалося повернути двох хлопчиків і чотирьох дівчаток віком від 3 до 12 років.

"Дорослі й малеча – наразі у безпеці. З ними працюють лікарі та психологи, аби сімʼї могли швидше адаптуватися до нових умов", — повідомив очільник ОВА і додав, що повернути дітей вдалося завдяки організації “Save Ukraine”.

Минулого тижня Україні вдалося повернути 8 дітей, які були в неволі в росії та на тимчасово окупованих територіях.