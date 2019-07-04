Українка Снігур виграла тенісний турнір у Японії

17-річна українська тенісистка Дарина Снігур стала переможницею турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Касіва (Японія) з призовим фондом $ 25 тисяч.

Киянка провела на корті трохи більше як годину й обіграла представницю Канади Ребекку Маріно: 6:4, 6:2, повідомляє ВТУ.

Снігур виграла свій третій професійний титул у кар'єрі.

17-річна українка вперше виступала на 25-тисячнику. Раніше вона виграла два турніри з призовим фондом $ 15 тисяч: минулого року в Анталії (Туреччина), а в березні цього сезону - у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

Також 2018 року Дарина дійшла до фіналу в Анталії, але він був скасований через дощ.

Завдяки перемозі в Касіва Снігур заробила 50 очок і в понеділок, 15 квітня, повернеться в рейтинг WTA.