Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українка Снігур виграла тенісний турнір у Японії

17-річна киянка виграла свій третій професійний титул у кар'єрі
17-річна українська тенісистка Дарина Снігур стала переможницею турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Касіва (Японія) з призовим фондом $ 25 тисяч.
Українка Снігур виграла тенісний турнір у Японії Фото: btu.org.ua

Киянка провела на корті трохи більше як годину й обіграла представницю Канади Ребекку Маріно: 6:4, 6:2, повідомляє ВТУ.

Снігур виграла свій третій професійний титул у кар'єрі.

17-річна українка вперше виступала на 25-тисячнику. Раніше вона виграла два турніри з призовим фондом $ 15 тисяч: минулого року в Анталії (Туреччина), а в березні цього сезону - у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

Також 2018 року Дарина дійшла до фіналу в Анталії, але він був скасований через дощ.

Завдяки перемозі в Касіва Снігур заробила 50 очок і в понеділок, 15 квітня, повернеться в рейтинг WTA.    

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 04 2019 19:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Let

Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат Гассієв

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.