СПОРТ НОВИНИ17-річна українська тенісистка Дарина Снігур стала переможницею турніру Міжнародної тенісної федерації (ITF) в Касіва (Японія) з призовим фондом $ 25 тисяч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка Снігур виграла тенісний турнір у Японії
17-річна киянка виграла свій третій професійний титул у кар'єрі
Фото: btu.org.ua
Киянка провела на корті трохи більше як годину й обіграла представницю Канади Ребекку Маріно: 6:4, 6:2, повідомляє ВТУ.
Снігур виграла свій третій професійний титул у кар'єрі.
17-річна українка вперше виступала на 25-тисячнику. Раніше вона виграла два турніри з призовим фондом $ 15 тисяч: минулого року в Анталії (Туреччина), а в березні цього сезону - у Шарм-ель-Шейху (Єгипет).
Також 2018 року Дарина дійшла до фіналу в Анталії, але він був скасований через дощ.
Завдяки перемозі в Касіва Снігур заробила 50 очок і в понеділок, 15 квітня, повернеться в рейтинг WTA.
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