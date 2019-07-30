Українка увійшла в ТОП-5 жінок-підприємців за версією ООН
Зоя Литвин - голова громадської організації Освіторія і засновниця Новопечерський школи, повідомляє "Ліга.Новини".
Жінка керує освітніми проектами, які включають в себе безкоштовну онлайн-платформу для навчання вчителів з бідних районів.
Сама Литвин зазначила, що вона - перша українка, яка потрапила в цей рейтинг.
"Танцюю від радості і ділюся приємною новиною: ООН мене внесла в ТОП-5 жінок-підприємців року! Таке у них є відмінність для жінок усього світу, які роблять його кращим своєю роботою. І українська дівчина в цьому рейтингу вперше", - написала вона в Facebook.
Литвин, за результатами конкурсу, стала найкращою бізнесвумен року Східної Європи.
Серед інших переможниць: засновниця компанії Water Access Rwanda Крістель Квізера з Руанди, глава школи самозахисту SheFighter в Йорданії Ліна Халіфі, автор програми Digital Awareness Карла Руїс Кофіньйо їх Гватемали і засновниця організації 412 Food Rescue американка Леа Лізарондо.
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