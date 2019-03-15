СПОРТ НОВИНИМаріупольська спортсменка Наталія Урсуленко стала чемпіонкою світу з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням слуху.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українка з порушенням слуху стала чемпіонкою світу з легкої атлетики
Спортсменка обійшла суперників з результатом 14 м 39 см
Фото:Маріупольська міськрада
"Урсуленко здобула золоту медаль у штовханні ядра", - повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.
Зазначається, що спортсменка обійшла суперників з результатом 14 м 39 см.
Змагання відбувалися в Таллінні.
Нагадаємо, що на міжнародних змаганнях у французькому Валь-д'Уаз українські легкоатлетки вибороли одразу чотири золоті медалі.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 03 2019 14:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Динамо" у кваліфікації Ліги Чемпіонів зіграло внічию у матчі зі "Славією", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
No articles