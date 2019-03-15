Українка з порушенням слуху стала чемпіонкою світу з легкої атлетики Спортсменка обійшла суперників з результатом 14 м 39 см

Маріупольська спортсменка Наталія Урсуленко стала чемпіонкою світу з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням слуху.

Фото:Маріупольська міськрада

"Урсуленко здобула золоту медаль у штовханні ядра", - повідомляє прес-служба Маріупольської міськради. Зазначається, що спортсменка обійшла суперників з результатом 14 м 39 см. Змагання відбувалися в Таллінні. Нагадаємо, що на міжнародних змаганнях у французькому Валь-д'Уаз українські легкоатлетки вибороли одразу чотири золоті медалі

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