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Українка з порушенням слуху стала чемпіонкою світу з легкої атлетики

Спортсменка обійшла суперників з результатом 14 м 39 см
Маріупольська спортсменка Наталія Урсуленко стала чемпіонкою світу з легкої атлетики серед спортсменів з порушенням слуху.
Українка з порушенням слуху стала чемпіонкою світу з легкої атлетики Фото:Маріупольська міськрада

"Урсуленко здобула золоту медаль у штовханні ядра", - повідомляє прес-служба Маріупольської міськради.

Зазначається, що спортсменка обійшла суперників з результатом 14 м 39 см.

Змагання відбувалися в Таллінні.

Нагадаємо, що на міжнародних змаганнях у французькому Валь-д'Уаз українські легкоатлетки вибороли одразу чотири золоті медалі.
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15 03 2019 14:43
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