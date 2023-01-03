Україною покотилася нова хвиля фейкових мінувань: магазини, адмінбудівля та школа під прицілом

Ворог вкотре нагнітає паніку

У Києві та деяких інших містах України сьогодні почалася хвиля «мінувань». На даний момент у супермаркетах мережі «Метро» на Петрівці та на Теремках виводять персонал та відвідувачів на вулицю. Про це повідомляють в соціальних мережах кияни, повідомляє Главком.

Люди пишуть, що з магазину біля станції метро «Почайна» евакуюють відвідувачів та персонал. Теж саме спостерігають і в супермаркеті на Теремках та на проспекті Григоренка в Дарницькому районі столиці.

"Так, ми отримали повідомлення про «мінування» ряду магазинів. Вибухотехніки вже виїхали відпрацьовувати ці об’єкти", – повідомили в поліції Києва.

У Чернівцях надійшло повідомлення від аноніма про замінування супермаркета «Метро». Наразі вибухотехнічна служба уже встигла завершити обстеження території супермаркета. Вибухівку прогнозовано не знайшли, роботу закладу торгівлі було відновлено.

У Рівному невідома особа повідомила про замінування шкіл, торгових центрів та будівлі обласної військової адміністрації. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

"Фейкові замінування продовжуються. Цього разу прийшло анонімне повідомлення про вибухівку в органах влади, школах, торгових центрах, зокрема, і в Рівненській ОДА. Ворог вкотре нагнітає паніку", - повідомив він.

На місці уже працюють вибухотехніки та кінологи Головного управління Національної поліції області разом із ДСНС та СБУ. Евакуюють людей та перевіряють будівлі.

Дехто з киян припустив, що замінували і станції метро, але це не відповідає дійсності – станції столичного метро працюють у звичному режимі.