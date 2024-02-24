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ПОЛІТИКА

Українська агентура відіграє важливу роль у протистоянні росії — Буданов

24 лютого 2024, 16:48
Українська агентура відіграє важливу роль у протистоянні росії — Буданов
Фото: РБК-УКРАЇНА
З початком широкомасштабного вторгнення штат ГУР значно збільшився, особливо це стосується бойових і оперативно-бойових підрозділів, технічної та кіберрозвідки.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів в інтервʼю британській газеті Telegraph про роль і розбудову спецслужби під час повномасштабної війни.

З початком широкомасштабного вторгнення штат ГУР значно збільшився, особливо це стосується бойових і оперативно-бойових підрозділів, технічної та кіберрозвідки.

Розвідка зміцнила аналітичний напрям і запровадила нові сервіси для технічної обробки даних на основі штучного інтелекту, тому що кількість отриманої інформації зросла.

Українська спецслужба широко використовує розвідувальні дані від країн-партнерів, зокрема про запуски ракет з рубежів, які не охоплюють наші засоби радіоелектронної боротьби.

"Ця допомога є неоціненною для нас", — сказав Буданов.

Головне управління розвідки допомагає і підтримує партизанські угруповання, які діють на території росії, а ще ставить перед ними певні завдання. Однак це явище не таке масове, як здається.

Водночас важливою є агентура, яка не тільки збирає інформацію, але й виконує спеціальні активні заходи. Завдяки агентурній розвідці Україна змогла отримати дані про вторгнення росії 24 лютого 2022 року, оскільки дані тільки радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки не допомогли б підготуватися заздалегідь.

війнаГУРБуданов

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