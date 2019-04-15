Українська активістка опублікувала лист від Володимира Балуха

Український політв'язень Володимир Балух написав листа з колонії в місті Торжок.

Лист опублікувала активістка Тетяна Лазда на своїй сторінці у Facebook.

У листі Балух подякував усім небайдужим, які беруть участь у його долі і підтримують.

"Окремо дозвольте подякувати Вам і всім, хто зображений на фото разом з вами за українську душу, безсмертя якої, сподіваюся, вже не потребує доказів", - написав Балух.



Фото: facebook.com/tatjana.lazda.LV

У своєму листі він також написав, що зараз головне - щоб Україна вистояла, а отже і перемогла.

Нагадаємо, що підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 гривень) по другій кримінальній справі про дезорганізації роботи ізолятора тимчасового тримання.

25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Також, Балух вирішив тимчасово припинити голодування. За даними адвоката Дмитра Дінзе, у Балуха після понад 200 днів голодування є підозра на виразку або панкреатит.