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Українська армія отримає нові американські вантажівки

01 серпня 2023, 14:55
Українська армія отримає нові американські вантажівки
Фото: з вільного доступу
Техніку буде поставлено на потреби ЗСУ у рамках ініціативи сприяння безпеці України.

Міністерство оборони США напередодні, 31 липня, оголосило про те, що компанія Oshkosh Defense отримала доповнення до контрактів на постачання сімейства середніх вантажівок (FMTV) на суму 201,5 млн доларів.

Про це повідомляє видання Army Recognition.

Сімейство середніх тактичних машин (Family of Medium Tactical Vehicles, FMTV) – це серія військових машин, що базуються на спільному шасі і розрізняються за вантажопідйомністю та вимогами до виконання завдань. Шасі FMTV створено на базі австрійської вантажівки Steyr 12M18, але суттєво модифіковано відповідно до вимог армії США, включно з мінімум 50% американських компонентів.

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